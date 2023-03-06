Более 6 тыс. жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Авария привела к отключению горячей воды и подачи тепла в дома 6 тыс. жителей Владивостока . Об этом сообщает прокуратура Приморского края .

"Установлено, что в связи с порывом на участке теплотрассы в районе дома 104 по Океанскому проспекту во Владивостоке без коммунальных услуг остались более 6 тыс. жителей", - приводит ТАСС заявление прокуратуру.

Отмечается, что граждане проживают в 23 домах по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, а также улицах Некрасовской и Отлогой. По факту аварии прокуратура начала проверку, после которой надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав граждан. Ранее в Тверской области около 27 тыс. жителей остались без света из-за непогоды.