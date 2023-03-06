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8 часов назад

Пожар на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном потушен

Газета.Ruиещё 19

Пожар, вспыхнувший на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном, потушен. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Пожар на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном потушен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пожар потушен", - рассказал собеседник информагентства. Отмечается, что возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания.

Как заявили в компании, пострадавших нет. По словам представителя предприятия, угрозы окружающей среде также нет. Для расследования причин ЧП будет создана комиссия. О взрыве и последующем пожаре стало известно ранее в воскресенье, 5 марта. АО "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") входит в ПАО "Мечел".

Предприятие производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

Происшествия,Мечел,
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