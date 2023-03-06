Пожар на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном потушен

Пожар, вспыхнувший на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном , потушен. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Как заявили в компании, пострадавших нет. По словам представителя предприятия, угрозы окружающей среде также нет. Для расследования причин ЧП будет создана комиссия. О взрыве и последующем пожаре стало известно ранее в воскресенье, 5 марта. АО "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") входит в ПАО "Мечел".