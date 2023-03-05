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13 минут назад

СМИ: в Харькове произошел взрыв

ТАСС

Взрыв произошел вечером в воскресенье в городе Харькове. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

СМИ: в Харькове произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в Харьковской, а также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога.

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Ранее в воскресенье воздушную тревогу несколько раз объявляли и отменяли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и некоторых других областях. Власти сообщали о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Купянске Харьковской области, а украинские СМИ - о взрывах в Днепропетровской области.

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