СМИ: в Харькове произошел взрыв

Взрыв произошел вечером в воскресенье в городе Харькове . Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time .

В настоящее время в Харьковской, а также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога.

Ранее в воскресенье воздушную тревогу несколько раз объявляли и отменяли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и некоторых других областях. Власти сообщали о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в Купянске Харьковской области, а украинские СМИ - о взрывах в Днепропетровской области.