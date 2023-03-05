WAFA: израильские силы снесли палестинскую мечеть вблизи Вифлеема

Израильские силы снесли палестинские мечеть и ангар на Западном берегу реки Иордан вблизи Вифлеема , передает агентство WAFA.

«Под предлогом отсутствия разрешения израильские силы снесли мечеть и ангар к юго-востоку от Вифлеема», — рассказал агентству местный директор комитета по противодействию строительству стен и поселений.

Местный активист рассказал, что на место прибыли военнослужащие в сопровождении бульдозера и снесли постройки.

Ранее газета Israel Hayom писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху, министр обороны страны Йоав Галлант и Смотрич начали обсуждение мер, которые могут ускорить процесс утверждения строительных проектов за пределами демаркационной линии — на Западном берегу реки Иордан.