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1 час назад

WAFA: израильские силы снесли палестинскую мечеть вблизи Вифлеема

Газета.Ru

Израильские силы снесли палестинские мечеть и ангар на Западном берегу реки Иордан вблизи Вифлеема, передает агентство WAFA.

WAFA: израильские силы снесли палестинскую мечеть вблизи Вифлеема
Фото: WAFAWAFA

«Под предлогом отсутствия разрешения израильские силы снесли мечеть и ангар к юго-востоку от Вифлеема», — рассказал агентству местный директор комитета по противодействию строительству стен и поселений.

Местный активист рассказал, что на место прибыли военнослужащие в сопровождении бульдозера и снесли постройки.

Ранее газета Israel Hayom писала, что премьер-министр Израиля Нетаньяху, министр обороны страны Йоав Галлант и Смотрич начали обсуждение мер, которые могут ускорить процесс утверждения строительных проектов за пределами демаркационной линии — на Западном берегу реки Иордан.

26 февраля Палестина и Израиль договорились соблюдать все ранее подписанные соглашения.

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