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16 минут назад

Мошенники перечислили на счет ВСУ полученные от москвички деньги

Илья Родин

Молодая москвичка стала жертвой мошенников. Направленные на покупку лекарств деньги были перечислены на счет ВСУ, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Мошенники перечислили на счет ВСУ полученные от москвички деньги
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что ставшая жертвой мошенников 30-летняя женщина работает в сфере авиастроения.

По данным канала, москвичке срочно потребовалось приобрести медикаменты в турецких аптеках. Она связалась с проживающими в стране россиянами и обратилась к ним с просьбой купить и переслать ей в Москву необходимое средство.

На ее просьбу, высказанную в соцсетях, откликнулась некая Ирина Авраменко. Она рассказала, что лекарство стоит 4,5 тыс. рублей и попросила перечислить деньги заранее.

Москвичка отправила запрошенную сумму, но медикаменты так и не получила. Она попросила Авраменко назвать конкретные сроки прихода отправления в Москву. В ответ мошенница заявила, что перечислит деньги в поддержку ВСУ.

Пострадавшая обратилась с жалобой в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.

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