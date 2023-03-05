Мошенники перечислили на счет ВСУ полученные от москвички деньги

Молодая москвичка стала жертвой мошенников. Направленные на покупку лекарств деньги были перечислены на счет ВСУ, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

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Отмечается, что ставшая жертвой мошенников 30-летняя женщина работает в сфере авиастроения.

По данным канала, москвичке срочно потребовалось приобрести медикаменты в турецких аптеках. Она связалась с проживающими в стране россиянами и обратилась к ним с просьбой купить и переслать ей в Москву необходимое средство.

На ее просьбу, высказанную в соцсетях, откликнулась некая Ирина Авраменко. Она рассказала, что лекарство стоит 4,5 тыс. рублей и попросила перечислить деньги заранее.

Москвичка отправила запрошенную сумму, но медикаменты так и не получила. Она попросила Авраменко назвать конкретные сроки прихода отправления в Москву. В ответ мошенница заявила, что перечислит деньги в поддержку ВСУ.