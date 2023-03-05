Соловьев попал под обстрел в ДНР

Известный журналист Владимир Соловьев рассказал в эфире телеканала «Россия-1», что накануне попал под обстрел во время поездки в ДНР. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что телеведущий посетил расположение 155-й бригады морской пехоты, дислоцированной в настоящее время под Угледаром (ДНР).

Соловьев пояснил, что во время его визита противник открыл по населенному пункту интенсивную стрельбу из полевой артиллерии.

«Но ничего, все обошлось», - заметил журналист.

Военная контрразведка выяснит, откуда украинские военные узнали о приезде съемочной группы, предположил Соловьев.