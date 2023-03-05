В результате беспорядков на митинге в Афинах пострадали 7 полицейских, арестованы 5 человек, сообщает РИА «Новости».

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В воскресенье, 5 марта, в греческой столице в районе парламента прошла акция протеста в связи с железнодорожной катастрофой в Темпи. В митинге приняли участие около 10 тысяч человек.

Сообщается, что группа численностью 200 человек забросала полицию кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям. В результате задержаны 6 человек, из которых 5 арестованы, следует из сообщения.

«Пострадали семеро полицейских, они были доставлены в 401-й военный госпиталь Афин», — сообщила полиция.