В результате беспорядков на митинге в Афинах пострадали 7 полицейских, арестованы 5 человек, сообщает РИА «Новости».
В воскресенье, 5 марта, в греческой столице в районе парламента прошла акция протеста в связи с железнодорожной катастрофой в Темпи. В митинге приняли участие около 10 тысяч человек.
Сообщается, что группа численностью 200 человек забросала полицию кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям. В результате задержаны 6 человек, из которых 5 арестованы, следует из сообщения.
«Пострадали семеро полицейских, они были доставлены в 401-й военный госпиталь Афин», — сообщила полиция.
В ночь на среду 1 марта в результате столкновения пассажирского поезда и грузового вблизи греческого города Лариса погибли 57 человек. В качестве основной версии катастрофы местные власти рассматривают ошибку начальника железнодорожного узла Ларисы, направившего пассажирский поезд по встречному с товарным составом пути.