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8 минут назад

Катастрофа с поездами привела к массовым протестам в Афинах

Илья Родин

В центре Афин (Греция) на многотысячном митинге, организованном общественными организациями и профсоюзами, начались беспорядки. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 1 марта в Греции произошла крупная железнодорожная катастрофа. В результате лобового столкновения поездов погибли 57 человек, десятки получили травмы.

Общественные деятели, сотрудники железной дороги, призвали население Афин выйти на митинг с требованиями полномасштабного расследования причин трагедии.

Уточняется. что на начальном этапе митинг проходил мирно. Затем группа анархистов устроила провокации. Они начали бросать в полицию булыжник, а также бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили различные спецсредства, в том числе, слезоточивый газ.

По данным агентства, в акции участвовали десятки человек. Они не только бросали камни, но и кричали стоящим в оцеплении полицейским «Позор», «Убийцы».

Десятки пострадавших: в Греции столкнулись два поезда

Вместе с тем, несмотря на происшествие, митинг продолжается. Несколько сотен митингующих остаются на площади Синтагма.

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