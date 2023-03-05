Катастрофа с поездами привела к массовым протестам в Афинах

В центре Афин (Греция) на многотысячном митинге, организованном общественными организациями и профсоюзами, начались беспорядки. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что 1 марта в Греции произошла крупная железнодорожная катастрофа. В результате лобового столкновения поездов погибли 57 человек, десятки получили травмы.

Общественные деятели, сотрудники железной дороги, призвали население Афин выйти на митинг с требованиями полномасштабного расследования причин трагедии.

Уточняется. что на начальном этапе митинг проходил мирно. Затем группа анархистов устроила провокации. Они начали бросать в полицию булыжник, а также бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили различные спецсредства, в том числе, слезоточивый газ.

По данным агентства, в акции участвовали десятки человек. Они не только бросали камни, но и кричали стоящим в оцеплении полицейским «Позор», «Убийцы».