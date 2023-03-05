В Сургуте задержали предлагавшего сжечь Россию мужчину

В Сургуте задержали 26-летнего Усмана Рамазанова, который оставлял антивоенные комментарии в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

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По данным портала, приезжий из Дагестана, работавший в ХМАО помощником бурильщика, в своих сообщениях под разными постами предлагал напасть на Москву и сжечь Россию. Полиция уже возбудила в отношении Рамазанова уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Сейчас с ним работают правоохранительные органы. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.