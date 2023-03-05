В Москве задержали учителя по шахматам, подозреваемого в растлении 9-летней ученицы

В Москве 61-летнего школьного учителя по шахматам подозревают в растлении девятилетней ученицы. Мужчину задержали, сообщается в Telegram-канале Mash.

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По предварительным данным, 61-летний мужчина переехал из Симферополя в Москву и устроился работать учителем по шахматам в школу №1195. В феврале 2023 года девятилетняя девочка стала посещать его занятия.

По словам ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. О произошедшем она рассказала родителям.