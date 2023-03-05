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18 минут назад

В Москве задержали учителя по шахматам, подозреваемого в растлении 9-летней ученицы

Газета.Ru

В Москве 61-летнего школьного учителя по шахматам подозревают в растлении девятилетней ученицы. Мужчину задержали, сообщается в Telegram-канале Mash.

В Москве задержали учителя по шахматам, подозреваемого в растлении 9-летней ученицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, 61-летний мужчина переехал из Симферополя в Москву и устроился работать учителем по шахматам в школу №1195. В феврале 2023 года девятилетняя девочка стала посещать его занятия.

По словам ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. О произошедшем она рассказала родителям.

Сотрудники правоохранительных органов задержали учителя. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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