В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
18 минут назад

Пожар произошел в складских помещениях 25-этажного дома на востоке Москвы

Вечерняя Москва

Два складских помещения 25-этажного здания загорелись на Тагильской улице Москвы. Об этом в воскресенье 5 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в складских помещениях 25-этажного дома на востоке Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В 09:43 пожарным МЧС России поступило сообщение о возгорании в Москве на улице Тагильской. Горели два складских помещения на первом этаже 25-этажного строящегося здания, — говорится в сообщении.

В 10:29 пожар удалось полностью ликвидировать на площади 100 квадратных метров. Информация о возможных пострадавших при возгорании пока не поступала.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло в 14:42 на улице Павла Корчагина в доме 22. Огонь распространился на площади десять квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел на Тайнинской улице в доме № 13, корпус 2. Горела шахта лифта и помещения на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия одна девушка погибла и еще одна пострадала.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий