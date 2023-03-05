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39 минут назад

Маневровый локомотив и пассажирский поезд столкнулись в Казахстане

Илья Родин

В Актюбинской области (Казахстан) в воскресенье, 5 марта, произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда №317 «Бишкек - Самара». Пассажиры и бригады поездов не пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

Отмечается, что боковое столкновение произошло в 10:21 (07:21 мск) в районе станции Биршогир.

В пресс-службе пояснили, что пострадавших нет. Пассажиры двух пострадавших вагонов пересажены в другие в этом же составе. Специалисты компании расследуют причины аварии.

В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд

В МЧС Казахстана уточнили, что столкновение произошло предварительно по вине локомотивной бригады.

В результате аварии сошли с рельс тепловоз, первый вагон и три колесные пары второго вагона пассажирского поезда. Пассажиры - граждане России, Казахстана и Киргизии - в госпитализации не нуждаются.

Сотрудники МЧС добавили, что на место происшествия направлены специалисты экстренных служб, вылетел вертолет «Казавиаспаса». Кроме того, к месту ЧП прибыл восстановительный поезд КТЖ. Он уже приступил к работе.

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