На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками

В Долинском районе специалисты проводят операцию по спасению рыбаков. По предварительным данным, на оторвавшейся и уплывающей в Охотское море льдине оказалось почти 20 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу сахалинского ГУ МЧС пишет портал SakhalinMedia.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, в Долинском районе Сахалинской области, между селами Стародубское и Взморье.

Льдина оторвалась в результате взломанного припая. Течение понесло ее в Охотское море вместе с 18 рыбаками.

В ведомстве пояснили, что к месту отрыва сразу после получения сигнала о происшествии выдвинулись местные и региональные спасатели.

В общей сложности, для спасения рыбаков задействовали 20 специалистов экстренных служб и 10 единиц спецтехники.