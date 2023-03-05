На юге Сахалина оторвалась льдина с 18 рыбаками

В Долинском районе специалисты проводят операцию по спасению рыбаков. По предварительным данным, на оторвавшейся и уплывающей в Охотское море льдине оказалось почти 20 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу сахалинского ГУ МЧС пишет портал SakhalinMedia.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, в Долинском районе Сахалинской области, между селами Стародубское и Взморье.
Льдина оторвалась в результате взломанного припая. Течение понесло ее в Охотское море вместе с 18 рыбаками.
В ведомстве пояснили, что к месту отрыва сразу после получения сигнала о происшествии выдвинулись местные и региональные спасатели.
В общей сложности, для спасения рыбаков задействовали 20 специалистов экстренных служб и 10 единиц спецтехники.
Напомним, что подобные происшествия постоянно происходят в регионе. Так, 9 февраля сотрудники МЧС спасли с оторвавшихся льдин двух рыбаков и собаку.