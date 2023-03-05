Члена «Русского добровольческого корпуса» ВСУ объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск члена «Русского добровольческого корпуса» ВСУ Илью Богданова после совершения теракта в Брянской области, об этом свидетельствует информация из базы данных ведомства. Его разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса РФ, но по какой именно, не сообщается.

По информации из карточки розыска, Богданов родился во Владивостоке. Ему 34 года. Предположительно, именно он являлся организатором нападения в Брянской области 2 марта. Так, на его странице в соцсети появилось видео, на котором был показан момент атаки членов «Русского добровольческого корпуса». СМИ предполагают, что сам Богданов был оператором и снимал происходящее на камеру.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. Одна из групп обстреляла автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.