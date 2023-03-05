В Москве на два часа приземлился реанимационный самолет из Германии

В Москве на два часа приземлился летевший из Германии реанимационный самолет, следует из данных мониторингового ресурса Flighradar 24.
Воздушное судно Bombardier Challenger 604, используемое для транспортировки больных, простояло в аэропорту Внуково 2 часа 21 минуту.
Самолет вылетел 4 марта в 16:08 из Франкфурта-на-Майне в Москву, он пролетел над Балтийским морем и вошел в российское воздушное пространство через Латвию. После стоянки борт направился в Нюрнберг.
28 февраля, власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В Росавиации пояснили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».
С 28 февраля 2022 года Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС 27 февраля.