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15 минут назад

В Москве на два часа приземлился реанимационный самолет из Германии

Lenta.ru

В Москве на два часа приземлился летевший из Германии реанимационный самолет, следует из данных мониторингового ресурса Flighradar 24.

В Москве на два часа приземлился реанимационный самолет из Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воздушное судно Bombardier Challenger 604, используемое для транспортировки больных, простояло в аэропорту Внуково 2 часа 21 минуту.

Самолет вылетел 4 марта в 16:08 из Франкфурта-на-Майне в Москву, он пролетел над Балтийским морем и вошел в российское воздушное пространство через Латвию. После стоянки борт направился в Нюрнберг.

28 февраля, власти России ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран в качестве ответных мер на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов. В Росавиации пояснили, что решение о закрытии неба принято «в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры».

С 28 февраля 2022 года Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС 27 февраля.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Росавиация,ЕС,
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