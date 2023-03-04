В Краснодарском крае во время прогулки на лодке утонул школьник

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в реке на самодельном плавательном средстве. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления.

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"Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в станице Новомалороссийской, где двое мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и сплавились на нем. Его начало подтапливать, и дети оказались в воде. Дети закричали, одного из них успел спасти местный житель. Второй ребенок утонул.

Ведется расследование уголовного дела.