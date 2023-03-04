В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

На Кубани восьмилетний мальчик утонул при катании на самодельном плавсредстве

Газета.Ru

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в реке на самодельном плавательном средстве. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления.

В Краснодарском крае во время прогулки на лодке утонул школьник
Фото: 

"Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в станице Новомалороссийской, где двое мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и сплавились на нем. Его начало подтапливать, и дети оказались в воде. Дети закричали, одного из них успел спасти местный житель. Второй ребенок утонул.

Ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мать и сын погибли после вылета автомобиля в воду в Саратовской области. Машина вылетела в кювет с талой водой и перевернулась.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий