В Якутске в отдел полиции из ТЦ доставили 27 подростков

Профилактические беседы провели с 27 несовершеннолетними, которых доставили в отдел полиции из торгового центра в Якутске . Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия) .

"В рамках профилактических мероприятий в отдел полиции доставлены 36 граждан, в том числе 27 несовершеннолетних. Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено. Полицейскими в присутствии родителей проведены с подростками профилактические беседы", - сообщили в МВД, комментируя публикации в социальных сетях, где говорилось о задержании подростков в торговом центре "Проспект".

Она получила известность после публикаций в Telegram-каналах и соцсетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Сообщалось о стычках и попытках их организовать в том числе в общественных местах в различных городах России, Украины и Белоруссии. Нарушителей закона задерживали правоохранительные органы.