В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
39 минут назад

Россиянка нашла своего мужа сварившимся заживо

Lenta.ru

Жительница города Энгельс Саратовской области нашла тело своего сварившегося заживо 67-летнего мужа. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Россиянка нашла своего мужа сварившимся заживо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным СК, смерть мужчины наступила 3 марта. Супруга пожилого мужчины вернулась домой и обнаружила, что в ванной комнате разорвалась труба горячего водоснабжения. Следователи установили, что мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося назначены экспертизы. СК намерен установить все обстоятельства произошедшего.

Подросток погиб в ванной из-за iPhone

Аналогичный случай ранее произошел в Санкт-Петербурге: пережившая блокаду Ленинграда женщина заживо сварилась в собственной квартире. 95-летняя пенсионерка принимала ванну, когда прорвало трубу с горячей водой. Из-за сильного давления вырвало смеситель. Россиянка не смогла самостоятельно подняться и вовремя встать из кипятка.

Происшествия,Следственный комитет,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий