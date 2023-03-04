Дело возбуждено после видео о прилюдном сексе в караоке-баре Севастополя

Администратора канала в интернет-мессенджере, опубликовавшую видеозаписи с прилюдным сексом на барной стойке в караоке-баре Севастополя , обвинили в распространении порнографии. Об этом сообщается в Telegram-канале городской полиции.

В августе прошлого года стало известно, что в Севастополе сотрудники полиции заинтересовались размещенным в соцсетях видео, где пара занимается сексом на барной стойке. Инцидент произошел в одном из баров города в ночь на 8 августа. Как рассказал гость мероприятия, в какой-то момент на барной стойке появилась девушка, которая начала снимать одежду и танцевать. Потом девушка занялась половым актом с одним из охранников на барной стойке, а публика все это снимала.