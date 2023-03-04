Из петербургского храма украли ценности почти на 400 тысяч рублей

Ранее в Малайзии студентка украла деньги из храма, чтобы оплатить учебу. По словам девушки, для нее это был единственный выход. Как сообщают местные СМИ, 15-летняя студентка похитила из храма $11, которые пожертвовали люди. Сумма не такая большая, но девушке срочно были нужны деньги, чтобы погасить долг за обучение. Однако она не подозревала, что ее преступление попадет на камеру. После того, как видео с девушкой начало разлетаться по соцсетям, ее задержали сотрудники полиции. По словам офицеров, студентка находится под стражей и созналась в преступлении, добавив, что на данный момент ведется расследование этого дела.