В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России

В Испании арестовали десять граждан Украины и России, которые обокрали беженцев. Ущерб нанесен на сумму более одного миллиона евро. Об этом сообщает издание The Local.

Подозреваемые, как утверждают в полиции, специализировались на украинских беженцах, которые обычно привозят с собой все сбережения и ценности. Под арест попали семь граждан Украины и еще трое россиян.