В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России

В Испании арестовали десять граждан Украины и России, которые обокрали беженцев. Ущерб нанесен на сумму более одного миллиона евро. Об этом сообщает издание The Local.
Подозреваемые, как утверждают в полиции, специализировались на украинских беженцах, которые обычно привозят с собой все сбережения и ценности. Под арест попали семь граждан Украины и еще трое россиян.
Уточняется, что банда грабителей могла использовать специальные трекеры для отслеживания, когда их жертвы покидают жилище. Таким образом они смогли зайти по меньшей мере в семь домов беженцев в восточных провинциях Испании. При этом расследование продолжается, из-за чего число пострадавших может еще вырасти, рассказали в полиции.