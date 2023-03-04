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7 минут назад

В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России

Lenta.ru

В Испании арестовали десять граждан Украины и России, которые обокрали беженцев. Ущерб нанесен на сумму более одного миллиона евро. Об этом сообщает издание The Local.

В Испании арестовали обокравших беженцев граждан Украины и России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подозреваемые, как утверждают в полиции, специализировались на украинских беженцах, которые обычно привозят с собой все сбережения и ценности. Под арест попали семь граждан Украины и еще трое россиян.

Уточняется, что банда грабителей могла использовать специальные трекеры для отслеживания, когда их жертвы покидают жилище. Таким образом они смогли зайти по меньшей мере в семь домов беженцев в восточных провинциях Испании. При этом расследование продолжается, из-за чего число пострадавших может еще вырасти, рассказали в полиции.

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