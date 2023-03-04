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10 минут назад

Молния ударила в самолет, в котором летел Мэттью МакКонахи

Газета.Ru

53-летний актер Мэттью МакКонахи и его супруга Камила Алвес едва не разбились в авиакатастрофе во время рейса Lufthansa. Об этом Алвес рассказала в социальных сетях, показав беспорядок в салоне после экстренной посадки.

Мэттью МакКонахи едва не разбился в авиакатастрофе с женой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Mirror, молния ударила в самолет на высоте около 11 км над Теннесси. Самолет посадили в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

После инцидента госпитализировали семь человек. Пострадали люди, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Мэттью МакКонахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года.

Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья МакКонахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес МакКонахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес МакКонахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес МакКонахи (родился 28 декабря 2012 года).

Ранее Алвес опубликовала редкие фото Макконахи с сыновьями.

Происшествия,Камила Алвес,Lufthansa,
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