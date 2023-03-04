Женщину зарезали у входа в медцентр в Тульской области

В Донском (Тульская область) неизвестный зарезал 51-летнюю женщину около запасного входа в медцентр. Об этом пишет пресс-служба регионального СУ СК в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что в пятницу, 3 марта, в мкр. Центральный г. Донской была обнаружена убитая женщина.

На ее теле и голове были зафиксированы многочисленные колото-резаные ранения, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе отметили, что по делу назначены соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия.