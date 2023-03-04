В Астрахани отчим шесть лет насиловал падчериц, которым сейчас 11 и 9 лет

В Астрахани местного жителя подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних дочерей его сожительницы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По предварительным данным, в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она заявила, что ее сожитель в течении шести лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочерей 11 и 9 лет.

Женщина считает, что мужчина начал совершать преступления, когда младшей девочке было всего три года - шесть лет назад, с 2017 года.

По факту обращения возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемого задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.