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47 минут назад

Бизнесмен обнаружил в кровати мертвую супругу и записку

Майк Габриелян

Тело супруги с запиской «Не смог вас разбудить» обнаружил в московской гостинице петербургский бизнесмен. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Бизнесмен проснулся в отеле с трупом жены и запиской от неизвестного
Фото: Телеграм-канал «Mash»Телеграм-канал «Mash»

Речь идёт о гостинице DoubleTree by Hilton. Утром 35-летняя супруга бизнесмена была найдена на полу возле кровати без признаков жизни. Хронических заболеваний, по словам мужчины, покойная не имела.

В номере бизнесмен нашел записку: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер».

Также в ней содержался неизвестный номер телефона.

Причины смерти женщины устанавливают полицейские.

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