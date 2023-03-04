Бизнесмен проснулся в отеле с трупом жены и запиской от неизвестного

Тело супруги с запиской «Не смог вас разбудить» обнаружил в московской гостинице петербургский бизнесмен. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

Речь идёт о гостинице DoubleTree by Hilton. Утром 35-летняя супруга бизнесмена была найдена на полу возле кровати без признаков жизни. Хронических заболеваний, по словам мужчины, покойная не имела.

В номере бизнесмен нашел записку: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер».

Также в ней содержался неизвестный номер телефона.