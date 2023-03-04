Город Запорожье частично обесточен после взрывов

По его данным, часть города осталась без электричества после того, как в Запорожье произошли взрывы.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе, на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил, что взрывы, произошедшие около 14:15 мск, были слышны во всех частях города. По его данным, помимо отключения электричества, наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.