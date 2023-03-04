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37 минут назад

СМИ: подконтрольный Киеву город Запорожье частично обесточен после взрывов

ТАСС

Электричество отсутствует в нескольких районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщило в субботу украинское издание Klymenko Time.

Город Запорожье частично обесточен после взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, часть города осталась без электричества после того, как в Запорожье произошли взрывы.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в городе, на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил, что взрывы, произошедшие около 14:15 мск, были слышны во всех частях города. По его данным, помимо отключения электричества, наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Происшествия,СВО,Владимир Рогов,
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