Бизнесмен проснулся в отеле с трупом жены и запиской от неизвестного

В московском отеле бизнесмен из Санкт-Петербурге проснулся рядом с мертвой женой. Он нашел записку от неизвестного, который пять часов провел в их номере, сообщается в Telegram-канале Mash.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

Петербуржский бизнесмен вместе с 35-летней супругой заселился в DoubleTree by Hilton, расположенный на Ленинградском шоссе в Москве. Следующие несколько дней выпали из его памяти. Однажды утром он проснулся с похмельем и увидел на кровати свою жену, которая не дышала. В комнате была записка: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер».

По словам мужчины, его супруга была полностью здорова. На теле умершей не были обнаружены раны или царапины. Бизнесмену понадобилась помощь врачей, его госпитализировали с опиумным отравлением.

Сотрудники правоохранительных органов изучили камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что неизвестный мужчина вместе с супругами заходит в их номер, после чего выходит через пять часов один.

В записке он оставил свой номер, однако сейчас телефон недоступен. Полицейские разыскивают мужчину.