В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
51 минуту назад

В московском отеле бизнесмен проснулся рядом с телом жены и запиской от неизвестного

Газета.Ruиещё 2

В московском отеле бизнесмен из Санкт-Петербурге проснулся рядом с мертвой женой. Он нашел записку от неизвестного, который пять часов провел в их номере, сообщается в Telegram-канале Mash.

Бизнесмен проснулся в отеле с трупом жены и запиской от неизвестного
Фото: Телеграм-канал «Mash»Телеграм-канал «Mash»

Петербуржский бизнесмен вместе с 35-летней супругой заселился в DoubleTree by Hilton, расположенный на Ленинградском шоссе в Москве. Следующие несколько дней выпали из его памяти. Однажды утром он проснулся с похмельем и увидел на кровати свою жену, которая не дышала. В комнате была записка: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер».

По словам мужчины, его супруга была полностью здорова. На теле умершей не были обнаружены раны или царапины. Бизнесмену понадобилась помощь врачей, его госпитализировали с опиумным отравлением.

Сотрудники правоохранительных органов изучили камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что неизвестный мужчина вместе с супругами заходит в их номер, после чего выходит через пять часов один.

В записке он оставил свой номер, однако сейчас телефон недоступен. Полицейские разыскивают мужчину.

Ранее семью предпринимателей нашли убитыми в их московской квартире.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий