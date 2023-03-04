Диверсанты шантажом пытались принудить россиянина к теракту

«По словам Эдуарда, они велели ему подорвать железную дорогу „Гатчина — Волосово — Усть-Луга“. Мол, если он согласится, то привезут еще деталей для СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. URA.RU), а если нет, то такое же сработает ночью у его дома», — передает telegram-канал SHOT.