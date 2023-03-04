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51 минуту назад

SHOT: диверсанты шантажом пытались принудить россиянина к теракту под Петербургом

Ura.Ru

Диверсанты пытались заставить жителя Ленинградской области Эдуарда взорвать железнодорожные пути под Санкт Петербургом. Злоумышленники грозились взорвать дом гражданина в случае отказа от совершения теракта, сообщили СМИ.

Диверсанты шантажом пытались принудить россиянина к теракту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Диверсанты подъехали к дому Эдуарда и положили возле его калитки пакет с элементами взрывного устройства.

«По словам Эдуарда, они велели ему подорвать железную дорогу „Гатчина — Волосово — Усть-Луга“. Мол, если он согласится, то привезут еще деталей для СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. URA.RU), а если нет, то такое же сработает ночью у его дома», — передает telegram-канал SHOT.

Как только злоумышленники уехали, Эдуард тут же позвонил в полицию. Сотрудники правопорядка оцепили участок мужчины, а взрывное устройство забрали на экспертизу. Сейчас полицейские ищут диверсантов, а также проверяют самого Эдуарда.

Военную технику пытались подорвать при перевозке в Приморье

Ранее сообщалось, что в Приморском крае неизвестными была предпринята попытка подрыва товарного поезда на железнодорожных путях «Уссурийск-2». На железной дороге было обнаружено взрывное устройство, передает MK.RU.

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