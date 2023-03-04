Вооруженное нападение на супермаркет произошло в Баку

Вооруженное нападение на один из супермаркетов произошло в Баку. Во время инцидента один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

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Отмечается, что на месте происшествия в Хатаинскогом районе города работают сотрудники следственного управления Генпрокуратуры, районного отдела криминалистики и прокуратуры.

В пресс-службе ведомства заявили, что ведется расследование инцидента, дополнительная информация будет представлена позже.

По данным местных СМИ, во время происшествия смертельное ранение получил сотрудник полиции, два человека пострадали.