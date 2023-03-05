Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл детали трагедии

Детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Бондаренко, друг Леонида Голованова, погибшего при нападении украинских террористов водителя машины, перевозившего детей.

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Он объяснил, что не каждая семья может позволить себе компьютер, а интернет работает плохо. Чтобы дети могли учиться, Голованов каждое утро возил детей до школьного автобуса в соседнем селе.

Ранее племянник Голованова рассказал, что тот сам вызвался подвозить детей, потому что водители школьных автобусов отказались ездить близко к границе из-за неспокойной обстановки.

5 марта выяснилось, что украинские диверсанты, напавшие на село в Брянской области, попали из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. «Домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал глава Климовского района Александр Исаев.

2 марта губернатор Брянской области сообщал, что на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла легковую машину, в результате чего погиб один человек. Еще один ребенок получил ранение, он госпитализирован.