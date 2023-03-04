В Израиле легкомоторный самолет рухнул на дорогу и загорелся. При катастрофе воздушного судна погибли два человека, пишет портал Ynet.

Отмечается, что инцидент с самолетом произошел около 10 часов утра в субботу, 4 марта, на трассе 60, в районе развязки Шукат.

По данным портала, воздушное судно упало посреди шоссе. При этом оно по случайности не задело проезжающие машины.

Сотрудники экстренных служб обнаружили в сгоревшем самолете тела пилота и пассажира.

Уточняется, что катастрофу потерпело судно, предназначенное для полетов на более низких высотах, чем самолеты легкой авиации.