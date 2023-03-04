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1 час назад

Самолет рухнул на шоссе в Израиле

Илья Родин

В Израиле легкомоторный самолет рухнул на дорогу и загорелся. При катастрофе воздушного судна погибли два человека, пишет портал Ynet.

Отмечается, что инцидент с самолетом произошел около 10 часов утра в субботу, 4 марта, на трассе 60, в районе развязки Шукат.

По данным портала, воздушное судно упало посреди шоссе. При этом оно по случайности не задело проезжающие машины.

Сотрудники экстренных служб обнаружили в сгоревшем самолете тела пилота и пассажира.

Уточняется, что катастрофу потерпело судно, предназначенное для полетов на более низких высотах, чем самолеты легкой авиации.

В Англии 72-летний пилот едва не разбился, перепутав шоссе с взлетной полосой

Напомним, что в конце ноября 2022 года в Израиле произошла аналогичная авария. В ней погибли двое мужчин из летной школы.

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