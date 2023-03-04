Москвичку задержали за оказание финансовой помощи ВСУ

Сотрудники силовых структур задержали москвичку за госизмену в виде финансирования ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность жительницы столицы, причастной к совершению госизмены.
Отмечается, что подозреваемую задержали при попытке покинуть территорию РФ. Обстоятельства и место задержания не раскрываются.
Следователи СК РФ проводят соответствующие мероприятия, направленные как на установление всех обстоятельств резонансного дела, так и на задержание соучастников, пояснили в ЦОС.
Решением Лефортовского суда Москвы подозреваемую заключили под стражу на два месяца.
По статье 275 УК («Государственная измена») ей грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет, а также крупный денежный штраф. Его размер может составить до 500 тыс. рублей.
Напомним, что в конце февраля силовики задержали в Севастополе двух мужчин, которые вышли на контакт со спецслужбами Украины. Против них были возбуждены дела по статьям 275 и 275.1 УК РФ.