Москвичку задержали за оказание финансовой помощи ВСУ

Сотрудники силовых структур задержали москвичку за госизмену в виде финансирования ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность жительницы столицы, причастной к совершению госизмены.

Отмечается, что подозреваемую задержали при попытке покинуть территорию РФ. Обстоятельства и место задержания не раскрываются.

Следователи СК РФ проводят соответствующие мероприятия, направленные как на установление всех обстоятельств резонансного дела, так и на задержание соучастников, пояснили в ЦОС.

Решением Лефортовского суда Москвы подозреваемую заключили под стражу на два месяца.

По статье 275 УК («Государственная измена») ей грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет, а также крупный денежный штраф. Его размер может составить до 500 тыс. рублей.