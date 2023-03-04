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37 минут назад

Москвичку задержали за оказание финансовой помощи ВСУ

Илья Родин

Сотрудники силовых структур задержали москвичку за госизмену в виде финансирования ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность жительницы столицы, причастной к совершению госизмены.

Отмечается, что подозреваемую задержали при попытке покинуть территорию РФ. Обстоятельства и место задержания не раскрываются.

Следователи СК РФ проводят соответствующие мероприятия, направленные как на установление всех обстоятельств резонансного дела, так и на задержание соучастников, пояснили в ЦОС.

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену

Решением Лефортовского суда Москвы подозреваемую заключили под стражу на два месяца.

По статье 275 УК («Государственная измена») ей грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет, а также крупный денежный штраф. Его размер может составить до 500 тыс. рублей.

Напомним, что в конце февраля силовики задержали в Севастополе двух мужчин, которые вышли на контакт со спецслужбами Украины. Против них были возбуждены дела по статьям 275 и 275.1 УК РФ.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,ФСБ,
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