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1 час назад

Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

Lenta.ru

Беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Белгородской области. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

Дрон атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в поселке Разумное Белгородского района. По данным канала, дрон, оснащенный самодельной взрывчаткой, врезался в пустой резервуар объемом около трех тысяч тонн.

В результате взрыва образовалась дыра площадью в один квадратный метр. Были эвакуированы четыре человека, при этом никто не пострадал.

Как отмечает SHOT, по предварительной версии, беспилотник мог быть запущен из города Волчанск Харьковской области, который располагается всего в 6,5 километра от границы с Россией.

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Ранее 2 марта стало известно о взрыве близ поселка Березовский Тульской области. Позднее в лесу нашли воронку глубиной полметра, затем были обнаружены и фрагменты беспилотника.

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