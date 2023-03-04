Дрон атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

Беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Белгородской области. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел в поселке Разумное Белгородского района. По данным канала, дрон, оснащенный самодельной взрывчаткой, врезался в пустой резервуар объемом около трех тысяч тонн.

В результате взрыва образовалась дыра площадью в один квадратный метр. Были эвакуированы четыре человека, при этом никто не пострадал.

Как отмечает SHOT, по предварительной версии, беспилотник мог быть запущен из города Волчанск Харьковской области, который располагается всего в 6,5 километра от границы с Россией.