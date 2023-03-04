В Госдуме раскрыли преступную схему финансирования москвичкой ВСУ

Сегодня ФСБ задержала жительницу столицы за денежную помощь украинским войскам. Как уточняется, подозреваемая пыталась покинуть Россию.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предположил, что женщина отправляла деньги в иностранные банки, так её действия стали заметны.
«Сейчас все отношения у нас прозрачны. Человек же не наличку перевозит через границу, используются банки. Раз пользуются банками, значит, это абсолютно прозрачная система расходов. Например, в отношении чиновников все платежи известны. При необходимости могут и отслеживаться. Особенно платежи, связанные с пресечением границы. Скорее всего, она пользовалась какими-то иностранными банками, попала в поле зрения тех служб, которые контролируют вопросы, связанные с отмыванием, финансированием терроризма. Это все прозрачно абсолютно».
Следователи возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе задержание соучастников.
По статье, которая вменяется жительнице столицы, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или дохода осуждённого за период до трёх лет.