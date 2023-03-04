В Госдуме раскрыли преступную схему финансирования москвичкой ВСУ

«Сейчас все отношения у нас прозрачны. Человек же не наличку перевозит через границу, используются банки. Раз пользуются банками, значит, это абсолютно прозрачная система расходов. Например, в отношении чиновников все платежи известны. При необходимости могут и отслеживаться. Особенно платежи, связанные с пресечением границы. Скорее всего, она пользовалась какими-то иностранными банками, попала в поле зрения тех служб, которые контролируют вопросы, связанные с отмыванием, финансированием терроризма. Это все прозрачно абсолютно».