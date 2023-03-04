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35 минут назад

Рабочего насмерть залило бетоном при обрушении строительных лесов в Москве

News.ru

В результате обрушения строительных лесов в столичном районе Раменки погиб один рабочий, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. Общая площадь обрушения составила 300 кв. м. По данным Telegram-канала SHOT, мужчину насмерть залило бетоном. Также двоих рабочих госпитализировали, добавили в столичной прокуратуре.

Рабочего насмерть залило бетоном при обрушении строительных лесов в Москве
Фото: t.me/moscowproct.me/moscowproc

4 марта 2023 года в 07:10 <...> поступило сообщение об обрушении по адресу: ЗАО, ул. Лобачевского, д. 114. На территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. м. Из-под конструкция был извлечен один человек. <...> Не спасенный, к сожалению, погибший <...>. Кинологи проверили объект два раза, собаки не обнаружили признаков людей, — сказали в МЧС.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В Telegram-канале SHOT уточняется, что травмы двое пострадавших получили также из-за пролитого на них бетона.

Ранее на территории делового комплекса «Москва-Сити» произошел пожар, загорелась одна из строящихся башен. В МЧС уточнили, что на четвертом этаже возводящегося здания загорелись строительные материалы, площадь возгорания составила около 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Происшествия,МЧС России,
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