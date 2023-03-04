Рабочего насмерть залило бетоном при обрушении строительных лесов в Москве

4 марта 2023 года в 07:10 <...> поступило сообщение об обрушении по адресу: ЗАО, ул. Лобачевского, д. 114. На территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. м. Из-под конструкция был извлечен один человек. <...> Не спасенный, к сожалению, погибший <...>. Кинологи проверили объект два раза, собаки не обнаружили признаков людей, — сказали в МЧС.