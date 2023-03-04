В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
26 минут назад

Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ

ТАСС

ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ задержала жительницу Москвы за госизмену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей ФСБ России.

Москвичку задержали за оказание финансовой помощи ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", - сообщили в ЦОС.

Подозреваемую задержали в Москве при попытке выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.

Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену

Следователи Следственного управления ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников, отметили в ЦОС.

Санкцией статьи 275 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет.

Происшествия,МВД России,ФСБ,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий