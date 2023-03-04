В Петербурге мужчина устроил драку в рекламном агентстве и умер

В Санкт-Петербурге мужчина, у которого диагностировано психическое заболевание, по неизвестной причине пришел в рекламное агентство, устроил там драку и умер, сообщает 78.ru в официальном Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По предварительным данным, в начале марта 2023 года мужчина, который состоял на учете в московском психоневрологическом стационаре, но проживал в Санкт-Петербурге, по неизвестной причине зашел в рекламное агентство. Там он начал проявлять агрессию в отношении сотрудников и попытался их ударить. Тогда маркетологи связали злоумышленника офисным скотчем. Через какое-то время мужчина неожиданно скончался.

Тело было направлено в морг для проведения экспертизы, чтобы установить причину смерти. Все обстоятельства произошедшего выясняются.