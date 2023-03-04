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51 минуту назад

В ЖК на западе Москвы обрушилась железная опалубка

ТАСС

Железная опалубка обрушилась в строящемся жилом комплексе на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

Железная опалубка обрушилась в строящемся ЖК в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В строящемся жилом комплексе "Событие-4" произошло обрушение железной опалубки на площади 300 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, еще трое могут быть под завалами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глубина котлована 20 м, он разделен на ярусы. Обрушение произошло между третьим и четвертым ярусом. На место происшествия вызвали полицию, а также кинологическую службу для поиска возможных пострадавших.

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