В Петербурге на улице нашли тело москвички со связанными руками

В Санкт-Петербурге на перекрестке прохожие заметили тело 18-летней девушки из Москвы со связанными руками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По предварительным данным, на перекрестке Свеаборгской и Кузнецовской улиц было обнаружено тело 18-летней девушки, причем ее руки были связаны. Полицейским удалось установить дом, из которого вынесли потерпевшую, так как на снегу рядом с телом были заметны следы.

Было установлено, что незадолго до смерти 18-летняя москвичка находилась в квартире 37-летнего мужчины, с которым состояла в интимных отношениях. Житель Санкт-Петербурга признался сотрудникам правоохранительных органов, что он вместе с погибшей употреблял запрещенные вещества. По его словам, девушка скончалась от передозировки. Затем он связал ее руки веревкой, вытащил на улицу и оставил неподалеку от жилых домов.