В Москве квартиросъемщик задушил арендодателя ремнем

«2 марта 2023 в квартире жилого дома, расположенном на улице Рогова в городе Москве, 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Мужчину вскоре разыскали, на допросе он признал свою вину. По данным СК, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.