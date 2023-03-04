В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В Москве квартиросъемщик задушил арендодателя ремнем

Мослента

В столице квартиросъемщик задушил арендодателя ремнем, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве.

В Москве квартиросъемщик задушил арендодателя ремнем
Фото: ТАССТАСС

«2 марта 2023 в квартире жилого дома, расположенном на улице Рогова в городе Москве, 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Мужчину вскоре разыскали, на допросе он признал свою вину. По данным СК, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее москвич изрезал расставшуюся с ним девушку ножом. Потерпевшую доставили в больницу.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий