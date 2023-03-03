Россия выдала Китаю убийцу полицейского

Москва выдала Пекину гражданина Китая Сюй Веньбиня, который обвиняется в убийстве полицейского в 1996 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"Из России экстрадирован гражданин Китайской Народной Республики Сюй Веньбинь, - сказала она. - Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России разыскиваемый передан представителям компетентных органов КНР".

Волк отметила, что по информации китайской стороны в январе 1996 года Сюй Веньбинь убил полицейского и скрылся. В 2012 году он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. "В декабре позапрошлого года российские полицейские обнаружили и задержали обвиняемого на территории Волгоградской области", - добавила представитель ведомства.