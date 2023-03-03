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13 минут назад

В российском селе загорелся супермаркет

Lenta.ru

В башкирском селе Чишмы загорелся сетевой супермаркет «Светофор» на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

В российском селе загорелся супермаркет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, на место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы. Отмечается, что открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания, из горящего здания вытащили более 20 пропановых баллонов.

Организован подвоз воды. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 30 человек и девять единиц техники.

Ранее в Иркутске загорелось административное здание. ЧП произошло на улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Происшествия,МЧС России,
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