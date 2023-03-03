В российском селе загорелся супермаркет

В башкирском селе Чишмы загорелся сетевой супермаркет «Светофор» на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

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По информации ведомства, на место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы. Отмечается, что открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания, из горящего здания вытащили более 20 пропановых баллонов.

Организован подвоз воды. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 30 человек и девять единиц техники.