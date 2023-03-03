Половина Севастополя осталась без света

Половина Севастополя осталась без электричества из-за аварии. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем Telegram-канале.

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Об инциденте стало известно в пятницу вечером, 3 марта. По данным Горлова, причиной аварийного отключения света стал скачок напряжения в высоковольтных электрических сетях общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго».

Он добавил, что в настоящий момент более точные причины сбоя в подаче электроэнергии выясняются. Кроме того, специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома гражданам.