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51 минуту назад

Половина Севастополя осталась без света

Lenta.ruиещё 1

Половина Севастополя осталась без электричества из-за аварии. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем Telegram-канале.

Половина Севастополя осталась без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об инциденте стало известно в пятницу вечером, 3 марта. По данным Горлова, причиной аварийного отключения света стал скачок напряжения в высоковольтных электрических сетях общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго».

Он добавил, что в настоящий момент более точные причины сбоя в подаче электроэнергии выясняются. Кроме того, специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома гражданам.

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В январе стало известно о том, что более 110 тысяч жителей города Уссурийска (Приморский край) остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения в 25-градусный мороз. В результате электричество пропало в 380 многоквартирных домах, трех тысячах частных домовладений, а также 120 объектах социальной инфраструктуры.

Происшествия,Евгений Горлов,
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