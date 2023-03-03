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6 минут назад

Столичный суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Москва24

Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Арестован обвиняемый в убийстве одного из создателей "Спутника V"
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"телеграм-канал "Агентство "Москва"

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") Змановскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве. Во время конфликта 29-летний молодой человек задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники Следственного комитета в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Во время допроса молодой человек признал свою вину. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Происшествия,Следственный комитет,
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