Арестован обвиняемый в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Хорошевский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.
В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") Змановскому грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что 2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве. Во время конфликта 29-летний молодой человек задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники Следственного комитета в кратчайшие сроки нашли подозреваемого. Во время допроса молодой человек признал свою вину. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.