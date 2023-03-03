Пастуху оторвало руки на полигоне в Ставрополе

В Ставрополе пастуху оторвало руки на полигоне после того, как он взял в них неизвестный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, инцидент произошел на полигоне 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.
«Сегодня днем мужчина поднял неизвестный предмет с земли, который взорвался у него в руках. Ему оторвало конечности», — говорится в сообщении.
Мужчину экстренно госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
По данному факту проводится проверка.
3 марта сообщалось, что в Донецке врачи провели операцию в бронежилетах и касках, во время которой достали из тела пациента неразорвавшуюся мину. Об этом рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков. Он отметил, что ничего не взорвалось, но при плохом развитии событий бронежилеты не помогли бы и хирургам «оторвало бы руки». Профессор добавил, что операция прошла успешно.