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1 час назад

"112": пастуху оторвало руки на полигоне в Ставрополе

Газета.Ru

В Ставрополе пастуху оторвало руки на полигоне после того, как он взял в них неизвестный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пастуху оторвало руки на полигоне в Ставрополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, инцидент произошел на полигоне 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

«Сегодня днем мужчина поднял неизвестный предмет с земли, который взорвался у него в руках. Ему оторвало конечности», — говорится в сообщении.

Мужчину экстренно госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка.

3 марта сообщалось, что в Донецке врачи провели операцию в бронежилетах и касках, во время которой достали из тела пациента неразорвавшуюся мину. Об этом рассказал РИА Новости профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Андрей Корольков. Он отметил, что ничего не взорвалось, но при плохом развитии событий бронежилеты не помогли бы и хирургам «оторвало бы руки». Профессор добавил, что операция прошла успешно.

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