ФСБ опубликовала видео подозреваемой в госизмене москвички

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео москвички, подозреваемой в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). На кадрах, распространенных в Telegram-канале РБК, видно, как женщина приезжает к зданию Лефортовского районного суда Москвы и проходит в зал заседаний, где рассматривался вопрос о заключении ее под стражу.

Звуковой ряд в ролике отсутствует, а лицо обвиняемой скрыто от зрителя. Также невозможно установить хотя бы примерный возраст жительницы столицы, которая проходит по статье 275 Уголовного кодекса России о госизмене.