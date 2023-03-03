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21 минуту назад

Российский самолет сумел приземлиться с неполадками в двигателе

Lenta.ru

Летевший из Новосибирска российский самолет смог приземлиться с неполадками в двигателе. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Российский самолет сумел приземлиться с неполадками в двигателе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 2 марта. У направляющегося в Тюмень лайнера авиакомпании «Сибирь» при посадке в местном аэропорту Рощино включилась сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя при включении реверса.

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Несмотря на это, пилоты сумели посадить воздушное судно. В настоящее время оно отстранено от полетов до устранения неисправности.

Ранее в марте летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.

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