Задержан бывший вице-губернатор Ленобласти

Бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, деньги он получал за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий (ДКРТ).

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области пресс-служба администрации Ленинградской области

По данным 47news, Москвин был вице-губернатором по строительству с 20 февраля 2015 года по 2 августа 2021 года. Затем он возглавил представительство 47 региона в столице. 1 июля 2022 года он уволился и стал директором ООО "Новая Гатчина".

Накануне был задержан и бывшей директор ДКРТ Даниил Федичев. Издание полагает, что именно он и дал показания на своего бывшего шефа.