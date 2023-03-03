Задержан бывший вице-губернатор Ленобласти

Бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, деньги он получал за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий (ДКРТ).
По данным 47news, Москвин был вице-губернатором по строительству с 20 февраля 2015 года по 2 августа 2021 года. Затем он возглавил представительство 47 региона в столице. 1 июля 2022 года он уволился и стал директором ООО "Новая Гатчина".
Накануне был задержан и бывшей директор ДКРТ Даниил Федичев. Издание полагает, что именно он и дал показания на своего бывшего шефа.
Дирекции комплексного развития территорий – эта автономная некоммерческая организация, созданная в 2017 году, похожая на фонд, в который застройщики должны были сдавать деньги в случае, если не смогут сами договориться между собой о возведении инфраструктуры. В сентябре 2017 года ДКРТ создал ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительство» (РАПГС). РАПГС быстро успела стать генеральным подрядчиком ДКРТ по различным проектам.