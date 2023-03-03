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54 минуты назад

Бывший вице-губернатор Ленобласти задержан по подозрению в получении крупных взяток

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин задержан по подозрению в систематическом получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, деньги он получал за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий (ДКРТ).

Задержан бывший вице-губернатор Ленобласти
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской областипресс-служба администрации Ленинградской области

По данным 47news, Москвин был вице-губернатором по строительству с 20 февраля 2015 года по 2 августа 2021 года. Затем он возглавил представительство 47 региона в столице. 1 июля 2022 года он уволился и стал директором ООО "Новая Гатчина".

Накануне был задержан и бывшей директор ДКРТ Даниил Федичев. Издание полагает, что именно он и дал показания на своего бывшего шефа.

При получении крупной взятки задержан чиновник РЖД

Дирекции комплексного развития территорий – эта автономная некоммерческая организация, созданная в 2017 году, похожая на фонд, в который застройщики должны были сдавать деньги в случае, если не смогут сами договориться между собой о возведении инфраструктуры. В сентябре 2017 года ДКРТ создал ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительство» (РАПГС). РАПГС быстро успела стать генеральным подрядчиком ДКРТ по различным проектам.

Происшествия,Михаил Москвин,РЖД,
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