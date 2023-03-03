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32 минуты назад

В Москве школьница ранила перочинным ножом ученика во время ссоры

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Ученица одной из школ Москвы во время ссоры ранила другого учащегося перочинным ножом в спину, пострадавший госпитализирован, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Школьница ранила ножом ученика в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП случилось в московской школе на улице Каховка: старшеклассница и другой ученик поссорились на бытовой почве, во время конфликта 17-летняя школьница ударила 14-летнего ученика перочинным ножом в спину, его отправили в больницу, передает ТАСС.

Предварительно, причиной конфликта могли стать навязчивые ухаживания школьника за старшеклассницей, она в ответ нанесла ему порез спины 2 см.

В настоящее время на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее школьница ранила в грудь и голову кухонным ножом одноклассницу в подмосковных Химках, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Происшествия,МВД России,
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