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42 минуты назад

СМИ: взрыв прогремел в Основном суде черногорской столицы Подгорицы

Елена Прошина

В Основном суде столицы Черногории взорвалась бомба. В результате таки есть жертвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Radio Televizija Crne Gore.

По предварительным данным, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. Предположительно, взорвалась ручная граната. В этот момент в здании находилось большое количество людей.

По некоторым данным, в результате взрыва пострадали люди, их количество пока не уточняется. Известно лишь, что погиб один человек (уточняется, что ему 40 лет, - прим.), еще пятеро получили ранения.

Предположительно, человек, взорвавший гранату, совершил самоубийство. В настоящее время на месте происшествия работает скорая помощь, а также сотрудники полиции.

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