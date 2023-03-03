В Основном суде столицы Черногории взорвалась бомба. В результате таки есть жертвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Radio Televizija Crne Gore.

По предварительным данным, неизвестный привел в действие взрывное устройство у входа в здание суда. Предположительно, взорвалась ручная граната. В этот момент в здании находилось большое количество людей.

По некоторым данным, в результате взрыва пострадали люди, их количество пока не уточняется. Известно лишь, что погиб один человек (уточняется, что ему 40 лет, - прим.), еще пятеро получили ранения.